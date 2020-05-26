Кабмин рассмотрит 35 инициатив для антикризисной поддержки бизнеса: что предлагают

Половина инициатив из ТОП-10 относятся к дерегуляционному блоку.

Межведомственная рабочая группа, созданная для разработки антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса, определила перечень из 35 инициатив, из которых выделила десять приоритетных, после чего передаст документ Кабинету министров, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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«Все инициативы разделены на четыре главных блока поддержки украинского бизнеса. Это улучшение доступа к ресурсам, доступ к рынкам, дерегулирование и инфраструктура поддержки бизнеса. Половина инициатив из ТОП-10 относятся к дерегуляционному блоку – это самый быстрый и действенный путь помочь бизнесу», - цитирует заместителя министра экономики Дмитрия Романовича пресс-служба министерства.

На встрече межведомственной группы также обсуждались предложения по внесению изменений в действующее законодательство, а также новые законопроекты.

«Доступ к финансам, доступность кредитования требуют такого инструмента как государственные портфельные гарантии. Их запуск возможен после изменений в Бюджетный кодекс и бюджет Украины. Соответствующие законопроекты дорабатываются Министерством финансов совместно с профильным комитетом Верховной Рады и Минэкономики», - цитирует Романовича пресс-служба министерства.

Как сообщал УНИАН, еще в середине марта Кабмин ввел общенациональный карантин по предотвращению распространения коронавируса, который с некоторыми послаблениями действует и сегодня. Из-за этого большая часть представителей малого и среднего бизнеса понесли значительные потери.

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