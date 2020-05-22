Карантин в Украине: большинству компаний понадобится до года на восстановление

Согласно опросу ЕБА, почти 60% украинских компаний понадобится до одного года на восстановление после карантина.

Почти 60% украинских компаний понадобится до одного года на восстановление, чтобы достичь докарантинного уровня доходов.

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Об этом свидетельствуют результаты проведенного с 12 по 21 мая опроса 105 участников-руководителей членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

«Чтобы достичь докарантинного уровня развития, по мнению 20% предпринимателей понадобится шесть месяцев, а для 39% - около года. Еще 17% понадобится два года, а 7% - более двух лет», - сказано в исследовании ЕБА.

Кроме этого, 36% опрошенных компаний за два месяца карантина получили до 20% потерь от доходов, еще 28% - на уровне 20-50%, и 18% - 50-75% потерь от доходов. Только 11% сообщили, что никаких изменений не произошло, а 3% смогли увеличить доход до 20%.

В то же время, 62% респондентов сообщили, что их компаниям удалось сохранить заработную плату работникам в неизменном виде. Сокращение заработной платы коснулось 23% компаний.

Около 82% опрошенных компаний сохранили персонал в неизменном составе, 11% - были вынуждены сократить сотрудников.

Согласно исследованию, 62% директоров сообщили, что рассматривают в будущем вариант полного или частичного изменения режима работы, возможность перехода на удаленку. Компании планируют внедрение удаленного режима работы на постоянной основе.

Большинство из опрошенных компаний готовы возобновить оффлайн работу или вернуться в офис уже в ближайшее время - 35% в мае и 34% в июне.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что валовой внутренний продукт Украины в 2020 году сократится на 4,2%. Однако уже в 2021 году будет иметь место экономический рост на уровне 2,4%.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение экономики Украины в 2020 году на 5,5% с последующим ее восстановлением в 2021 году на 5%, в 2022 году на 3%.