Отмчается, что общая сумма помощи Украине едва превышает 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп, говоря о помощи Украине, значительно завысил суммы. Вашингтон на самом деле потратил меньше озвученных 350 миллиардов долларов.

Издание "Голос Америки" пишет, что, по данным межведомственной наблюдательной группы, после полномасштабного вторжения России в Украину Конгресс США выделил Киеву около 183 миллиардов долларов.

При этом в Пентагоне сообщили, что направили Украине военную помощь в размере 65,9 миллиарда долларов, а еще 3,9 миллиарда долларов остались неиспользованными.

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В то же время около 58 миллиардов из 183 миллиардов долларов общей помощи Украине потрачено в США на развитие оборонной промышленности.

В свою очередь президент Владимир Зеленский в ответ на заявление Трампа сказал, что общая сумма расходов на войну с февраля 2022 года составила около 320 миллиардов долларов.

"Из них 120 миллиардов – это мы, народ Украины, налогоплательщики, а 200 миллиардов – США и Евросоюз. Это стоимость оружия. Это оружейный пакет – 320 миллиардов долларов", - объяснил украинский лидер.

Кильский институт мировой экономики, отслеживающая военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, сообщил, что ЕС, Великобритания, Исландия, Норвегия и Швейцария выделили около 140 миллиардов долларов в помощь Украине, а США выделили около 120 миллиардов долларов.

"США предоставили Украине примерно на 2 миллиарда долларов больше, чем Европа, в форме военной помощи, но европейские доноры были основным источником помощи Украине с 2022 года, особенно когда речь идет о финансовой и гуманитарной помощи", - говорится в отчете института.

При этом, если обратить внимание на ВВП стран-доноров, то помощь Украине составила лишь малую часть. К примеру, США, Германия и Великобритания мобилизовали менее 0,2% годового ВВП для поддержки Киева, а Франция, Италия и Испания - около 0,1%.

"С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Конгресс выделил или иным образом предоставил почти 183 миллиарда долларов для операции Atlantic Resolve (OAR) и более широкого ответа Украине. Кроме того, Соединенные Штаты предоставили 20 миллиардов долларов в виде займов в рамках инициативы стран Большой семерки по чрезвычайным займам по ускорению доходов", – говорится в сообщении рабочей группы по надзору за Украиной при правительстве США.

Таким образом, помощь Украине от США не превышает 203 миллиарда долларов.

По подсчетам экономистов, обязательства США, направленные исключительно на поддержку Украины в войне против России, по состоянию на 31 декабря 2024 достигли 128 миллиардов долларов. Аналитики указали, что большая часть помощи Украине остается в США и лишь небольшой процент напрямую попадает в Киев.

Отмечается, что даже если учесть все деньги, которое хоть как-то связаны с войной в Украине, то общие обязательства США по состоянию на 24 апреля 2024 достигли бы 213 миллиардов долларов. Хоть эта сумма и превышает официальную цифру, но не достигает заявленных Трампом 350 миллиардов долларов.

Полезные ископаемые Украины в обмен на помощь США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выделил на помощь Украине якобы 350 миллиардов долларов. Отмечается, что взамен "просят редкие металлы и нефть, и все, что сможем получить".

В то же время министр финансов США Скот Бессент говорит, что Украина наделена природными ресурсами и другими национальными активами, которые могут стать движущей силой ее послевоенного экономического роста. Однако лишь при условии, что ее правительство и народ будут вооружены достаточным капиталом, опытом и правильными стимулами.

По его словам, условия предлагаемого Трампом "партнерства" предусматривают, что доходы, полученные правительством Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, направляются в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США будут иметь экономические и управленческие права в этих будущих инвестициях.

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