Такая огромная сумма объясняется необходимостью расширить производство собственного оружия в Европе.

В случае окончательной отмены американской военной помощи Украине странам Европы придется дополнительно выделить от 100 до 350 миллиардов долларов на поддержку ВСУ и развитие собственной оборонки. Такие подсчеты сделал старший советник по вопросам Европы в Международном институте стратегических исследований (IISS) и специальный советник в парижском Фонде стратегических исследований Франсуа Гейсбург.

По его словам, главной проблемой в этом контексте являются ограниченные производственные мощности стран Европы. Даже если будет политическая воля полностью заместить американскую помощь Украине, у европейцев просто недостаточно промышленных мощностей, чтобы физически изготовить тот объем оружия, который поставляли ВСУ американцы.

Однако ситуация не столь критична, как может показаться на первый взгляд. С начала полномасштабного вторжения РФ американцы передали Украине военной помощи суммарно на 60 миллиардов долларов, а страны Европы - на 40 миллиардов евро. То есть разница не является катастрофической, хотя от европейцев все равно понадобится существенно нарастить выпуск оружия.

Видео дня

Впрочем, как отмечает Франсуа Гейсбург, даже при самом оптимистичном сценарии, когда помощь США останется, а война быстро закончится перемирием, Европе все равно надо наращивать производство собственного оружия.

Анализируя перспективу размещения европейских миротворцев в Украине, Гейсбург отверг ранее озвученную в СМИ оценку, что для сдерживания РФ будет достаточно 30 тысяч европейских военнослужащих. Он напомнил, что для стабилизации ситуации в малюсенькой Боснии пришлось развернуть 50 тысяч миротворцев, еще 39 тысяч - на территории Косово.

"В Украине, стране, которая во много раз больше, линия соприкосновения простиралась бы примерно на 1000 км, что потребовало бы значительно большей численности сил, чем те, которые развернуты на Балканах, даже учитывая вклад большой закаленной в боях украинской армии", - пишет аналитик.

Западные миротворцы в Украине

Как писал УНИАН, на днях газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что Европа может отправить в Украину силы "заверения" или "сдерживания" в составе нескольких бригад. Речь идет ориентировочно о 25 000 - 30 000 военнослужащих.

Также мы рассказывали, что идея отправки европейских миротворцев в Украину приобретает общественную поддержку в странах НАТО. Так, опрос в Дании показал, что граждане страны одобрительно оценивают это предложение.

Вас также могут заинтересовать новости: