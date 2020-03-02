Зарплатные долги в Украине превысили 3 миллиарда гривень

В лидерах по задолженности - Донецкая, Харьковская и Днепропетровская области.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в феврале 2020 года составила 3,034 миллиарда гривень, что на 16,1%, или на 419,8 миллиона гривень, больше, чем в феврале 2019 года, сообщила Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, самая большая задолженность наблюдается в Донецкой области - 685,4 миллиона гривень (без учета временно оккупированной части территорий), Харьковской - 392,8 миллиона гривень, а также Днепропетровской области - 365,7 миллиона гривень.

Отмечается, что Донецкая область лидировала по уровню задолженности и в феврале 2019 года.

Ранее в лидерах по задолженности также была Луганская область, но в феврале 2020 года уровень задолженности в регионе снизился более чем в 2 раза по сравнению с показателем прошлого месяца – с 475,6 миллиона гривень в январе 2020 года до 216,7 млн грн в феврале.

По информации Госстата, самые низкие показатели задолженности по выплате зарплаты в феврале на предприятиях Закарпатской (2,9 миллиона гривень), Черновицкой (4 миллиона гривень) и Ривненской областей (5 миллионов гривень).

Что касается столицы, то, как сообщает Госстат, задолженность по заработной плате на киевских предприятиях выросла на 58% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года и составила 229,6 миллиона гривень.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 гривень и составляет 4 723 гривни в месяц, или 28,31 гривни в час.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине на 1 января 2020 года составила 3,034 миллиарда гривень, что на 14,7%, или на 389,3 миллиона гривень, больше, чем на 1 января 2019 года.