В Украине выросла минимальная зарплата

Минимальная зарплата в Украине с 1 января составляет 4 723 гривни.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 гривень и составляет 4 723 гривни в месяц или 28,31 гривни за час.

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Такие размеры «минималки» заложены в госбюджете на 2020 год.

Напомним, в 2019 году минимальная зарплата составляла 4 173 гривни.

Согласно госбюджету, в 2020 году прожиточный минимум на 1 человека в месяц составит: с 1 января 2020 года – 2027 гривень, с 1 июля – 2118 гривень, с 1 декабря – 2189 гривень.

Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум составит:

дети до 6 лет: с 1 января 2020 года – 1779 гривень, с 1 июля – 1859 гривень, с 1 декабря – 1921 гривну;

дети в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года – 2218 гривень, с 1 июля – 2318 гривень, с 1 декабря – 2395 гривень;

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трудоспособные лица: с 1 января 2020 года – 2102 гривни, с 1 июля – 2197 гривень, с 1 декабря – 2270 гривень;

лица, утратившие трудоспособность: с 1 января 2020 года – 1638 гривень, с 1 июля – 1712 гривни, с 1 декабря – 1769 гривень.

Напомним, в Украине с 1 декабря вырос размер прожиточного минимума. Так, прожиточный минимум составил 2102 гривни для трудоспособных, тогда как ранее был 2007 гривень. Для лиц, утративших трудоспособность, прожиточный минимум составил 1638 грн (был 1564), для детей до 6 лет - 1779 грн (был 1699 грн) и 2218 грн для детей от 6 до 18 лет (был 2118 грн).

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 14 ноября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год, доработанный с учетом обновленного прогноза правительства с ростом ВВП на 3,7%.