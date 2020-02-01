В 2020 году размер максимальной пенсии будут увеличивать трижды - Минсоцполитики

Самые большие выплаты в размере более 10 тыс. грн получают 2,3% лиц от общего числа украинских пенсионеров.

В 2020 году размер максимальной пенсии будут увеличивать трижды.

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Об этом Министерство социальной политики сообщает в Facebook.

Согласно сообщению, с 1 января размер максимальной пенсии в Украине вырос до 16 тыс. 380 грн, с 1 июля он возрастет до 17 тыс. 120 грн и с 1 декабря - до 17 тыс. 690 грн.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 декабря прошлого года выросли размеры прожиточного минимума и минимальной пенсии. В частности, прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 95 грн - до 2102 грн, минимальная пенсия - на 74 грн, до 1638 грн.

Бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год составляет 448,61 млрд грн.

По данным пресс-службы ПФУ, по состоянию на 1 января пенсионные выплаты в Украине назначены 11,3 млн граждан. Наибольшие выплаты в размере более 10 тыс. грн получают 2,3% пенсионеров, маленькие (1,5 тыс. грн) назначены 19% получателей.