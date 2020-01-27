Более трети украинских пенсионеров получают меньше 2 тысяч гривень

Пенсия менее 1500 гривень назначена 19% получателей.

Пенсионные выплаты в размере от 1500 до 2000 гривень в месяц по состоянию на 1 января назначены 35% пенсионерам.

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Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Кроме того, выплаты в размере от 2 до 3 тысяч гривень получают 34,2% пенсионеров, от 3 до 4 тысяч гривень - 12,5%, от 4 до 5 тысяч гривень - 6,3%, а от 5 до 10 тысяч гривень - 9,3%.

При этом самые большие выплаты в размере более 10 тысяч гривень получают 2,3% пенсионеров.

Сама маленькая пенсия, менее 1500 грн, назначена 19% получателям.

По данным фонда, по состоянию на 1 января пенсионные выплаты в Украине назначены 11,3 миллиона гражданам.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в 2020 году выделил 172,576 миллиарда гривень на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

В Украине с 1 декабря прошлого года выросли размер прожиточного минимума и минимальная пенсия. В частности, прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 95 гривень – до 2102 гривни, минимальная пенсия – на 74 гривни, до 1638 гривень.