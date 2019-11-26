Доллар на минимуме четырех лет: почем сегодня можно купить валюту

Гривня по официальному курсу обновила четырехлетний максимум на уровне 24,05 грн/долл.

Национальный банк Украины на вторник, 26 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,05 грн/долл., что является максимальным значением за период с января 2016 года, или почти за 4 года.

Читайте такжеДоллар может упасть до 24 гривень, но потом подскочит - эксперты

Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум был установлен 30 сентября, когда официальный курс гривни к доллару составлял 24,08 грн/долл.

Официальный курс гривни к евро на 26 ноября установлен на уровне 26,48 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в понедельник к закрытию торгов установились на уровне 24,02/24,04 грн/долл., что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро установились на уровне 26,47/26,49 грн/евро, что на 16 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за октябрь снизилась к доллару США на 2,6% - до 24,82 грн/долл., но осталась выше уровня на начало года на 10,4%.