Гончарук о перспективах роста экономики на 40%: "Просто поверьте"

По словам премьер-министра, этот показатель удастся достичь, в частности, благодаря инвестициям.

Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил свои слова о том, что экономика Украины за несколько лет имеет перспективу вырасти на 40%.

"Все вообще начинается с мечты. Я хочу сказать людям: просто поверьте", - сказал Гончарук в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

Он отметил, что этот показатель удастся достичь, в частности, благодаря инвестициям. Премьер напомнил о проведенном на днях инвестиционном форуме в Мариуполе.

Читайте такжеКабмин утвердил два сценария развития экономики

"Меморандумы со Всемирным банком и ЕБРР - это уже очень много, они не подписываются под пустыми словами. Уже в ноябре мы поедем в Брюссель подписывать первое соглашение на 300 миллионов долларов", - сказал Гончарук.

"Мы должны побороть коррупцию и вернуть доверие к нашему государству. Мы убеждены, что мы с этим справимся. Мы намерены много работать. Я хочу сказать людям: просто поверьте. К власти в Украине пришло новое поколение, и оно мыслит совершенно иначе", - добавил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Алексей Гончарук заявил, что задачей нового правительства является рост украинской экономики минимум на 40% в ближайшие пять лет.