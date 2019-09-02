Гончарук обещает рост украинской экономики минимум на 40% за пять лет

По его словам, это очень амбициозная, но реалистичная задача.

Задачей нового правительства является рост украинской экономики минимум на 40%. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании с президентом Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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"Мы поставили себе цель, чтобы в ближайшие пять лет украинская экономика выросла минимум на 40%. Это очень амбициозная, но реалистичная задача. У нас есть серьезная команда для этого в Министерстве экономике", - сказал премьер.

По словам Гончарука, реализация этой задачи приведет к появлению одного миллиона новых рабочих мест, что также является одной из приоритетных задач правительства.

Как сообщал УНИАН, перед своим назначением на должность премьера с трибуны Верховной Рады 29 августа Гончарук заявил, что главной задачей нового правительства является экономический рост.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7% ВВП.

Рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.

Национальный банк в июле повысил прогноз по росту реального ВВП Украины в 2019 году до 3% с 2,5%, прогнозируемых ранее.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют рост экономики Украины в текущем году на 2,7%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.