Кабмин утвердил два сценария развития экономики

Консервативный вариант макропрогноза предполагает рост валового внутреннего продукта на уровне 3,7%, а оптимистический - 4,8%.

Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз, подготовленный Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Об этом на брифинге после заседания правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, консервативный вариант макропрогноза предполагает рост валового внутреннего продукта на уровне 3,7%, а оптимистический - 4,8%.

"По консервативному сценарию Министерство экономики по сути повторило прогноз Всемирного банка", - сказал он, добавив, что "по оптимистическому прогнозу Министерство экономики видит экономический рост на уровне 4,8%".

Премьер отметил, что макропрогноз, утвержденный в мае этого года, предполагал рост ВВП в 2020 году на уровне 3,3%.

Как сообщал УНИАН, 22 октября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства презентовало обновленный макроэкономический прогноз, по которому в 2020 году предполагается рост ВВП Украины на уровне 3,7% (консервативный сценарий) и на уровне 4,8% (оптимистический сценарий).

2 сентября Гончарук заявил, что задачей нового правительства является рост украинской экономики как минимум на 40% за пять лет. По его словам, для обеспечения задачи Кабмина по увеличению экономического роста в ближайшие пять лет, ВВП Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах - увеличиваться как минимум на 7% в год.