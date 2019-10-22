Прогноз Минэкономразвития на 2020 год: уровень инфляции на уровне 5,5% и рост ВВП Украины до 3,5-3,7%

Национальный банк также свой прогноз готовит и вносит соответствующие изменения.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в базовом макроэкономическом прогнозе на 2020 год закладывает показатель инфляции в 5,5%.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук во время брифинга, посвященного новому макропрогнозу, который подготовило министерство.

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«Министерство экономики пересматривает прогноз по инфляции в сторону снижения, приближает его к целям Национального банка. Мы, как и Национальный банк, считаем, что уже в следующем году инфляция снизится до целевого коридора. По потребительской инфляции на конец следующего года мы ожидаем 5,5%», - сказал он.

Также Минэкономразвития и Нацбанк в своих прогнозах на 2020 год прогнозируют, что рост валового внутреннего продукта Украины составит от 3,5 до 3,7%.

Об этом во время брифинга заявил министр развития экономики Тимофей Милованов.

«Мы свой прогноз подаем на Кабмин в ближайшее время, и он будет опубликован после того, как Кабмин его примет. Национальный банк также свой прогноз готовит и постоянно обновляет. Украина будет иметь в этих прогнозах цифру на 2020 год в разных прогнозах 3,5-3,7%», - сказал он.

Милованов отметил, что в обновленном макроэкономическом прогнозе на 2020 год предполагается: рост валового внутреннего продукта Украины может составить как 3,7% (консервативный сценарий), так и 4,8% (оптимистический сценарий).

«С нашей точки зрения, 3,7 – это консервативный сценарий. Если будет больше внешних и внутренних инвестиций и финансовая система Украины начнет кредитовать активно реальный сектор, а это зависит от бизнес-климата. Если бизнес-климат будет продолжать улучшаться, инвестиции будут расти, то экономический рост может быть выше», - сказал он.

«4,8 мы ставим в оптимистическом сценарии, но это сценарии. Мы не можем дать распределение, с какой вероятностью какой сценарий произойдет», - добавил он.

При этом министр отметил, что разница между прогнозами обусловлена уровнем инвестиций в экономику.