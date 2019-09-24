Минэкономики готовит к продаже 800 госпредприятий
16:39, 24 сентября 2019Финансы
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По словам министра Милованова, речь идет о небольших госпредприятиях.
Милованов рассказал о приватизации / фото УНИАН
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства готовит к приватизации 800 небольших государственных предприятий.
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Об этом сказал министр развития экономики Тимофей Милованов в ходе Visa Cashless Forum 2019.
«Пока мы тут с вами разговариваем, Павел Кухта, моей первый заместитель, отправил на согласование с приблизительно 30 органами центральной власти 800 предприятий на приватизацию», - сказал Милованов.
По его словам, речь идет о небольших госпредприятиях.
«Это также возможность бизнесу покупать эти предприятия, развиваться», - добавил министр.
Как сообщал УНИАН, поступления от приватизации в государственный бюджет в 2020 году ожидаются в объеме 5 млрд грн.
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