Минэкономики готовит к продаже 800 госпредприятий

По словам министра Милованова, речь идет о небольших госпредприятиях.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства готовит к приватизации 800 небольших государственных предприятий.

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Об этом сказал министр развития экономики Тимофей Милованов в ходе Visa Cashless Forum 2019.

«Пока мы тут с вами разговариваем, Павел Кухта, моей первый заместитель, отправил на согласование с приблизительно 30 органами центральной власти 800 предприятий на приватизацию», - сказал Милованов.

По его словам, речь идет о небольших госпредприятиях.

«Это также возможность бизнесу покупать эти предприятия, развиваться», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, поступления от приватизации в государственный бюджет в 2020 году ожидаются в объеме 5 млрд грн.