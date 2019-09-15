Минфин рассчитывает получить 5 миллиардов гривень от приватизации в 2020 году
17:55, 15 сентября 2019Финансы
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В министерстве считают, что эта цифра вполне реалистичная.
Получить указанную сумму Минфин надеется, исходя из подготовки объектов / фото УНИАН
Министерство финансов Украины ожидает, что в 2020 году поступления от приватизации в государственный бюджет составят 5 млрд гривень.
Об этом говорится в пресс-релизе, который получили журналисты перед презентацией проекта Госбюджета на 2020 год.
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«Прогноз финансирования государственного бюджета 2020 году через поступления от приватизации государственного имущества приведен к реально возможным 5 млрд грн исходя из подготовки объектов», - говорится в пресс-релизе.
Как сообщал УНИАН, в проекте госбюджета на 2019 ожидалось, что поступления от приватизации составят 17 млрд гривень.
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