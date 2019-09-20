Госбюджет-2020: треть расходов пойдет на погашение и обслуживание госдолга

Министр финансов пояснила, что после реструктуризации 2015 года было несколько лет, в течение которых не нужно было погашать долги, но с 2019 года ситуация изменилась.

Треть расходов бюджета Украины на 2020 год составляют расходы на погашение и обслуживание государственного долга.

Читайте такжеПроект госбюджета-2020 базируется на росте ВВП в 3,3%

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, представляя проект в Верховной Раде.

«Многие обратили внимание, что мы тратим очень много в этом бюджете на выплату и обслуживание нашего госдолга - внутреннего и внешнего. Почти треть бюджета идет на эти расходы», - сказала Маркарова.

Она пояснила, что после реструктуризации 2015 года было несколько лет, в течение которых не нужно было погашать долги, но с 2019 года ситуация изменилась.

«Но то, что мы полностью забюджетировали и полностью выполним свои обязательства, позволит нам на конец 2020 года наш долг к ВВП снизить до 46,7%», - добавила Маркарова.

Министр подчеркнула, что это сделает экономику более устойчивой и позволит направлять больше средств на развитие.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров зарегистрировал в парламенте законопроект о госбюджете Украины на 2020 год, предполагающий доходы в сумме 1,079 трлн грн, расходы - 1,170 трлн грн, предельный объем дефицита – на 95 млрд грн, или 2,09% ВВП.

Проект построен на действующем макропрогнозе с валютным курсом 28,2 грн за доллар, однако в октябре правительство обещает доработать этот проект после обновления прогнозов.