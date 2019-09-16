Доллар по 28 и «минималка» 4723 гривень: основные цифры проекта госбюджета-2020

Проект госбюджета на 2020 год построен на действующем макропрогнозе с валютным курсом 28,2 грн за доллар и предусматривает доходы в сумме 1,079 трлн грн, расходы - 1,170 трлн грн.

Кабинет министров внес проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год в Верховную Раду.

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Согласно информации на сайте парламента, соответствующий законопроект «О государственном бюджете Украины на 2020 год» (№2000) зарегистрирован 15 сентября, однако текст проекта закона и сопроводительные документы пока отсутствуют.

Как сообщила министр финансов Оксана Маркарова, проект госбюджета на 2020 год построен на действующем макропрогнозе с валютным курсом 28,2 грн за доллар и предусматривает доходы в сумме 1,079 трлн грн, расходы - 1,170 трлн грн.

Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты на 550 гривень - до 4723 грн. На безопасность и оборону предусмотрено 245,8 млрд грн. На выплату субсидий в проекте госбюджета-2020 правительство предусмотрело 47,6 млрд грн.

Министерство финансов Украины ожидает, что в 2020 году поступления от приватизации в государственный бюджет составят 5 млрд грн.

Также Кабмин прогнозирует рост Дорожного фонда в 2020 году до более 70 млрд грн.

В октябре, после обновления макропрогнозов, Кабмин предложит Раде доработанный проект бюджета.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, 2019 станет последним, когда в Украине происходит ежегодное планирование бюджета.