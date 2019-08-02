Бюджет Украины с начала года недополучил 3,6% доходов

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета выросли на 13,8%.

Государственный бюджет Украины за январь-июль 2019 года получил 584,147 миллиарда гривень доходов, что на 21,874 миллиарда гривень, или на 3,6%, ниже планового показателя на этот период.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета за 7 месяцев выросли на 70,638 миллиарда гривень, или на 13,8%.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 триллиона гривень, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривень.