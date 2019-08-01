Бюджет с начала года недополучил 14 миллиардов гривень доходов

Причиной стало невыполнение плановых поступлений налогов и таможенных сборов.

Недовыполнение плановых поступлений в государственный бюджет Украины по итогам семи месяцев текущего года по налогам и таможенным сборам составило 14 миллиардов гривень.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов.

"Перевыполнение по семи месяцам по Государственной налоговой службе составило 5 миллиардов гривень. По Государственной таможенной службе есть вопросы. Недовыполнение составило около 19 миллиардов гривень. Если считать по системе ГФС (Государственной фискальной службы - УНИАН), то минус за семь месяцев составил 14 миллиардов гривень", - сказал он.