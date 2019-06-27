Свежие курсы валют: доллар и евро дешевеют

Национальный банк на четверг, 27 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,17 грн/долл., к евро – на уровне 29,73 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2616.6382 (26 июня – 2619.1023)

100 EUR – 2973.0243 (26 июня – 2982.6337)

Как сообщал УНИАН, в среду, 26 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,16/26,18 грн/долл., что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находились на уровне 29,70/29,72 грн/евро, что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.