Гривня укрепилась на несколько копеек к доллару и евро

Нацвалюта на межбанке 26 июня укрепилась к доллару на 3 копейки – до 26,16/26,18 грн/долл.

В среду, 26 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,16/26,18 грн/долл., что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 29,70/29,72 грн/евро, что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на четверг, 27 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,17 грн/долл., к евро – на уровне 29,73 грн/евро.