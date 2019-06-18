Нацбанк назвал ключевые угрозы для финансовой стабильности Украины

Регулятор считает ключевыми угрозами для финансовой стабильности судебные процессы по «ПриватБанку» и паузу в отношениях с МВФ.

Национальный банк Украины считает ключевыми угрозами для финансовой стабильности судебные процессы относительно «ПриватБанка» и паузу в сотрудничестве с Международным валютным фондом.

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Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности за июнь, представленном в ходе брифинга в НБУ.

В то же время, как отмечается в отчете, на текущий момент системные риски для финансовой стабильности находятся на одном из самых низких в истории уровней, а макроэкономические условия благоприятны для работы банков.

Справка УНИАН. Кабинет министров принял решение национализировать «ПриватБанк» в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны.

В апреле текущего года суды приняли ряд решений, включая решение об отмене национализации банка. Впоследствии «ПриватБанк», Кабинет министров и Национальный банк обжаловали эти решения в апелляционном порядке.

В МВФ по итогам майской миссии заявили, что Фонд возобновит переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров.