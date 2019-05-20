Эксперт о санкциях против РФ: Украина может "очень больно" ударить по российской экономике

Экономист отметил, что санкции против РФ – это вопрос сохранения территориальной целостности Украины.

Новые ограничения на ввоз российских товаров в Украину не приведут к существенному росту цен. Практически всю запрещенную продукцию можно заменить отечественной или импортируемой из других стран.

Об этом заявил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, передает «Обозреватель». Он напомнил, что санкции применены к двум группам товаров: бытовым и промышленным.

Читайте такжеМинагропрод: санкции на импорт из России не повлияют на цену минудобрений

"В представленном списке нет ни одного "критического" импорта. Другими словами, мы можем заменить их или собственным продуктом, или продуктом иностранным, который часто лучше, чем российский", – подчеркнул эксперт.

По его прогнозу, в этом контексте существенного роста цен не произойдет.

Однако Несходовский не исключил повышения стоимости отдельных групп товаров: "Для них, чтобы изменить ситуацию на рынке, нужно время. И действительно может быть временное поднятие цен на такие группы".

При этом экономист призвал не забывать о том, что санкции против РФ – это вопрос сохранения территориальной целостности Украины.

"Здесь вопрос выгоды не должен быть единственным аргументом. Мы должны понимать, что нам нужно ограничивать сотрудничество с агрессором", – убежден он.

По мнению Несходовского, Украина может "очень больно" ударить по российской экономике в двух сферах – банковском секторе и в вопросе транзита.

"В транзите, конечно, затрагиваются и интересы наших европейских партнеров. То есть мы не можем остановить транзит нефти или газа, но мы можем ограничить другие виды транзита российских товаров нашими транспортными путями в Европу", – пояснил он.

Несходовский уточнил, что в этом ключе Украине нужно действовать совместно с Беларусью: в таком случае предпринятые шаги действительно стали бы ощутимыми для РФ.

Как сообщал УНИАН, в апреле Россия ограничила экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов. С 1 июня такие товары можно будет поставлять в Украину только на основании отдельных разрешений.

15 мая, Кабинет министров Украины принял постановление о введении соответствующих зеркальных санкций в отношении российских товаров - речь идет о запрете ввоза таких групп товаров, как промышленные, минеральные удобрения, сельскохозяйственная продукция, транспортные средства и др., а также о введении специальных пошлин на ввоз российских товаров в Украину.

Как пояснили в Кабмине, решением предусматривается создать препятствие для перетока капитала в Россию и увеличить производственные возможности для отечественных товаропроизводителей.

В Кабмине подчеркнули, что такие меры предусмотрены действующим законодательством Украины в ответ на недружественные действия страны-агрессора.

Ожидается, что принятие постановления будет способствовать дополнительным поступлениям в госбюджет во втором полугодии 2019 года на уровне, по меньшей мере, 3,7 млрд грн.