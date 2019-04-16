Фонд гарантирования начал выплаты кредиторам "ВТБ Банка"

Во второй очереди - требования кредиторов на 3,978 миллиона гривень.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердил реестр подтвержденных требований кредиторов ликвидируемого "ВТБ Банка" и начал выплаты кредиторам второй очереди.

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Как сообщается на сайте Фонда, во второй очереди - требования кредиторов на 3,978 миллиона гривень.

После погашения требований кредиторов второй очереди Фонд решил погасить свои требования к банку, относящиеся к третьей очереди, в объеме 953,490 миллиона гривень.

Отмечается, что выплаты проводятся в безналичной форме путем перечисления средств на счета кредиторов за счет средств, полученных в результате ликвидации банка и реализации его имущества в установленной законодательством очередности.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов 19 декабря 2018 года начал ликвидацию "ВТБ Банка". С 28 ноября прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения Национального банка о признании финучреждения неплатежеспособным.

"ВТБ Банк" работал на рынке Украины с 1992 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Банк принадлежал российскому государственному "ВТБ Банку".