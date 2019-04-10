В Киеве продали офисный центр «дочки» российского банка

Фонд гарантирования продал принадлежавший «ВТБ Банку» офисный центр в Киеве за 351 млн грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц провел аукцион по продаже принадлежавшего ликвидируемому «ВТБ Банку» офисного центра в Киеве.

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Согласно данным системы «Prozorro.Продажи», наибольшую цену за объект в размере 351 млн грн предложил «Житомирский мебельный комбинат», и ожидается протокол по результатам аукциона.

Отмечается, что объект площадью 28,2 тыс. квадратных метров расположен в Киеве на бульваре Вацлава Гавела, 6.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов 19 декабря 2018 года начал ликвидацию «ВТБ Банка». С 28 ноября прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения Национального банка о признании финучреждения неплатежеспособным.

«ВТБ Банк» работал на рынке Украины с 1992 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Банк принадлежал российскому государственному «ВТБ-Банку».