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Гривня снова укрепилась выше психологических отметок

18:23, 22 марта 2019
Финансы
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Гривня укрепилась / фото УНИАН

В пятницу, 22 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,88/26,91 грн/долл., что на 20 копеек выше закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,32/30,35 грн/евро, что на 46 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2696.0935 (22 марта – 2725.6311)

100 EUR – 3047.1249 (22 марта – 3103.6761)

Учитывая установленный официальный курс, с начала марта гривня подешевела к доллару США на 0,4%, но выросла к евро на 0,6%.

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Теги: #курс гривни#курс евро#курс доллара