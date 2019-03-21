Нацбанк опустил официальную гривню ниже 31 за евро

Гривня на межбанке 21 марта укрепилась к доллару на 11 копеек. Котировки гривни к евро выросли на 10 копеек.

В четверг, 21 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,07/27,11 грн/долл., что на 11 копеек выше закрытия предыдущих торгов.

Читайте такжеРост экономики Украины ускорился до максимума за 7 лет

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,78/30,81 грн/евро, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2725.6311 (21 марта – 2716.7879)

100 EUR – 3103.6761 (21 марта – 3084.6410)