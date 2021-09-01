По словам Витренко, один из способов остановить запуск газопровода – ввести санкции против оператора проекта.

Запуск российского газопровода "Северный поток-2" можно остановить невзирая на то, что строительство практически завершено.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает Reuters.

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По словам Витренко, один из способов остановить запуск газопровода – ввести санкции против оператора проекта.

"Мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить. И со своей стороны мы будем обсуждать, что США могут сделать в этом отношении, например, санкции США против Nord Stream AG", – заявил Витренко.

Запуск "Северного потока-2":

Газопровод "Северный поток-2" не был освобожден от правила Европейского Союза, согласно которому владельцы трубопроводов должны отличаться от поставщиков газа для обеспечения честной конкуренции.

Соответствующее решение принял высший региональный суд Дюссельдорфа недавно.

Правила ЕС требуют, чтобы компании, которые производят, транспортируют и распределяют газ на территории Европейского Союза, были разделены и провели процедуру анбандлинга. Это будет способствовать обеспечению честной конкуренции на рынке и предотвращению препятствий доступа конкурентов к инфраструктуре.

Так что "Газпром" должен разделить компании, которые сейчас управляют газопроводом.

Украина предложила свои услуги по управлению газопроводом "Северный поток-2" в качестве независимого оператора.

"Северный поток-2": что известно

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Елена Коваленко