Умрет или нет "Северный поток-2", борьба для Украины будет продолжена

Российские власти заявляют, что строительство "Северного потока-2" практически завершено, а США и Германия даже обсуждают возможную компенсацию Украине убытков, которые наша страна понесет из-за запуска антиукраинского проекта Кремля. УНИАН разбирался, остались ли у нашей страны "козыри" для противостояния путинской "стройке века".

В последние дни участились заявления российских политиков о том, что проходящий по дну Балтийского моря газопровод «Северный поток-2», основная задача которого - лишить Украину транзита газа, вот-вот будет достроен и к концу года введен в эксплуатацию. Потеряв статус основного поставщика российского газа в Европу, Украина станет более уязвимой для политических и военных атак России.

При этом Кремль продолжает настаивать на том, что проект газопровода является «исключительно» экономическим и демонстрирует это наглядно, пользуясь рекордно низкими запасами газа в европейских хранилищах после отопительного сезона.

Российский монополист «Газпром» отказывается увеличивать объемы транспортировки газа в ЕС через Украину, что приводит к росту цен на европейских газовых хабах.

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В мае «Оператор ГТС Украины» предложил для транзита дополнительные мощности объемом 63,7 млн кубометров в сутки. Российская сторона, как и месяцем ранее, проигнорировала это предложение.

По словам генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона, если бы «Газпром» воспользовался предложением, то в июне в Европу было бы поставлено дополнительно 2 миллиарда кубометров, что ускорило бы заполнение европейских газовых хранилищ и снизило цены.

Россия намекает Европейскому Союзу: если «Северный поток-2» полноценно заработает, то проблем с поставками газа больше не будет, а цены снизятся.

При этом, такие агрессивные действия «Газпрома» и постоянные заверения российских политиков и чиновников о скором запуске газопровода могут свидетельствовать также о том, что ситуация для российских властей все еще не выглядит полной победой, а шансы сохранения транзита газа через Украину сохраняются.

Однако, чем в этих условиях может ответить Украина, ведь кажется, что от нас уже ничего не зависит?

Возрождение планов создания консорциума

«Я действительно считаю, что было бы круто иметь в качестве партнеров, как совладельцев ГТС Украины, Европу и Соединенные Штаты», - заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, именно привлечение к управлению украинской газотранспортной системы крупных иностранных компаний позволит сохранить транзит российского газа через Украину.

Советник министра энергетики, экс-замминистра иностранных дел Елена Зеркаль также заявила, что Украина должна выйти со стратегическим предложением к западным партнерам, предусматривающим обеспечение безопасности нашего государства. Есть несколько возможных механизмов.

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«Это может быть та же идея, которая была в 2019 году по совместному консорциуму с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы», - сказала Зеркаль.

Она отметила, что это создаст давление на Россию для снятия экспортной монополии на продажу газа по газопроводу в Европу. По ее словам, если все компании, а не только российский «Газпром» получат доступ к ГТС, то это будет способствовать созданию рынка, а газ станет товаром и перестанет быть инструментом политического давления и шантажа со стороны Кремля.

Насколько идея работоспособна?

Глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что пока сохраняется монополия «Газпрома» на поставки газа из России, привлечь зарубежных партнеров практически нереально, несмотря на наличие заинтересованности.

«Я проводил переговоры и с американскими компаниями, и с европейскими. Они, в принципе, заинтересованы становится партнерами и даже инвестировать, совместно управлять украинской ГТС. Проблема в том, что пока «Газпром» злоупотребляет своим доминирующим положение, не пускает третьи стороны к транзиту через Украину, они (потенциальные партнеры - УНИАН), говорят: мы не можем инвестировать, мы полностью зависим от «Газпрома», - сказал Витренко.

«Мы сейчас понимаем, что создать консорциум невозможно, прежде всего, из-за того, что Германия и Европа дают возможность «Газпрому» злоупотреблять своим доминирующим положением. Мы должны это побороть», - добавил глава «Нафтогаза».

Его слова подтверждает и эксперт президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», эксперт по энергетическим вопросам Михаил Гончар.

«Консорциум не получилось создать в лучшие времена, а сейчас тем более. Даже если представить, что он будет создан, то где гарантии, что Россия будет поставлять газ? Поэтому, я не думаю, что эта идея является работоспособной в текущих условиях», - сказал Гончар.

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«Политика России уже более двадцати лет направлена на то, чтобы отключить Украину от транзита. У них такая цель. За четверть столетия они приблизились к ее реализации. Поэтому повлиять на них не выйдет», - добавил эксперт.

Гончар считает, что совместными усилиями Украины и европейских компаний необходимо давить на Россию, чтобы она открыла свободный доступ для центрально-азиатского газа, который мог бы через Украину транзитом поставляться в Европу.

По его словам, только после этого появится перспектива создания консорциума.

Борьба с монополией «Газпрома»

«Однако, можем ли мы представить, что Россия на это согласиться? Конечно, нет. Поэтому, со стороны Европейской комиссии должно быть возбуждено антимонопольное расследование по факту антиконкурентных действий «Газпрома», который монополизировал все поставки газа с восточной стороны Европейского Союза. Инициатива в этом вопросе должна идти от европейских компаний», - сказал Гончар.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заверил, что работа в этом направлении ведется и существенно активизировалась после его назначения.

«В 2020 году «Газпром» блокировал транзит через Украину? Блокировал. «Газпром» в 2020 году блокировал перенос точек передачи газа? Блокировал. Необходимо было зафиксировать новые факты нарушения, подать жалобу в европейский антимонопольный орган и подать в новый арбитраж. Сейчас мы этим и занимаемся», - сказал Витренко.

«Мы должны бороться за то, чтобы «Газпром» разблокировал доступ другим компаниям к транзитным мощностям украинской ГТС, не как часть какой-то сделки по «Северному потоку-2», они и так должны это сделать», - добавил глава «Нафтогаза».

В свою очередь, эксперт Гончар выразил удивление, что украинские власти не поднимают вопрос несоблюдения Европейским Союзом Соглашения об ассоциации с Украиной, которое предусматривает приоритетное использование отечественной энергетической инфраструктуры сторонами соглашения.

«Очень странно, почему никто не вспоминает Соглашение об ассоциации, где есть статья 274, которая четко регламентирует, что стороны должны использовать возможности друг друга и существующие свободные мощности для транспортировки энергоносителей», - отметил Гончар.

«Грубо говоря, Европейский Союз и Германия, как член ЕС, должны использовать свободные мощности украинской ГТС прежде, чем поддерживать реализацию проектов «Северный поток-2», 3, 5 и так далее. В этом направлении должна работать наша дипломатия. Позиция Европейского Союза должна была бы быть такая: «Северный поток-2» будет иметь право на жизнь, но после того, как будут использованы свободные мощности существующих маршрутов через Украину», - добавил эксперт.

Есть ли план «Б»?

Пока украинские власти ищут возможности бороться с монополией «Газпрома» и думают над созданием газотранспортного консорциума, кажется, что более прагматичные западные партнеры уже не сильно верят, что транзит через Украину после запуска на полную мощность «Северного потока-2» будет сохранен, и рассматривают возможности предоставления нашей стране компенсаций.

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«Мы активно сотрудничаем с Германией, чтобы изучить, что может и должно быть сделано, чтобы гарантировать, что транзитные платежи, которые Украина может в будущем потерять из-за того, что трубопровод пойдет в обход Украины, сохранятся. Что устранены способности России использовать газ как оружие против Украины или кого-то еще», - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в американском Конгрессе.

Ранее политики и эксперты озвучивали предположения, что Германия могла бы инвестировать в развитие альтернативной энергетики Украины.

Эксперт Михаил Гончар отмечает, что подсчитать минимальный объем таких компенсаций не сложно.

«Германия своим бездействием наносит Украине конкретный ущерб. Этот ущерб исчисляется в конкретных цифрах – 1,5 миллиарда долларов ежегодно мы будем терять. Если «Северный поток-2» рассчитан на 50 лет, значит в течение этого период Европейский Союз должен нам 1,5 миллиарда ежегодно плюс непрямые убытки», - сказал Гончар.

«Не обещать какие-то инвестиции, а конкретно выплачивать средства. Да, их можно направить на целевые проекты, чтобы они не пошли на «проедание» в бюджет, а на приоритетные направления – энергетику, экологическую модернизацию», - добавил эксперт.

В свою очередь глава «Нафтогаза» Витренко заявил, что существует только план «А» - строительство «Северного потока-2» необходимо остановить.

«Никаких планов «Б» мы не обсуждаем. Существует единственный план «А»: достройку «Северного потока-2» нужно остановить. Этот шаг будет символом того, что Запад отдает предпочтение ценностям. Не какой-то коммерческой выгоде каких-то отдельных компаний из Германии, а он отдает предпочтение верховенству права и действительно солидарности», - заявил глава «Нафтогаза Украины».

Таким образом, противодействие антиукраинскому проекту «Северный поток-2» продолжается. В сентябре в Германии должны пройти парламентские выборы, по итогам которых имеет шансы существенно укрепить свои позиции в Бундестаге партия «зеленых», лидеры которой неоднократно выступали против путинской «стройки века», что может скорректировать генеральную линию Германии по отношению к этому проекту.

Более того, даже если «Северный поток-2» и будет достроен к концу текущего года, то далее начнутся проблемы с его сертификацией и лицензированием. А из-за санкций этот процесс может значительно осложниться.

К тому же, до завершения действующего контракта на транзит российского газа через Украину остается три года. Необходимо наиболее эффективно распорядиться этим временем для борьбы с экспортной монополией «газовой дубинки» Кремля «Газпрома» и привлечь зарубежных партнеров к управлению украинской газотранспортной системой. Борьба продолжается.

Игорь Орел

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