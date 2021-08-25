Немецкий суд запретил "Газпрому" использовать более 50% мощности "Северного потока-2".

Украина готова предложить свои услуги по управлению газопроводом "Северный поток-2" в качестве независимого оператора.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава госкомпании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, комментируя новость о решении немецкого суда, которым были подтверждены ограничения на использование "Северного потока-2" одной компанией только 50% мощности газопровода.

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"Предложим наши услуги по управлению "Северным потоком-2" как реально независимый от РФ оператор ГТС", - написал Макогон.

Решение суда по газопроводу:

25 августа 2021 года стало известно о том, что газопровод "Северный поток-2" не был освобожден от правила Европейского Союза, согласно которому владельцы трубопроводов должны отличаться от поставщиков газа, который поставляется данными трубопроводами, для обеспечения честной конкуренции.

Соответствующее решение принял высший региональный суд Дюссельдорфа.

Суд отклонил иск, поданный в прошлом году операторами поддерживаемого "Газпромом" проекта (GAZP.MM) по транспортировке газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Они утверждали, что правила ЕС в отношении "Северного потока-2" были дискриминационными.

Правила ЕС требуют, чтобы компании, которые производят, транспортируют и распределяют газ на территории Европейского Союза, были разделены и провели процедуру анбандлинга. Это будет способствовать обеспечению честной конкуренции на рынке и предотвращению того, чтобы компании могли препятствовать доступу конкурентов к инфраструктуре.

"Северный поток-2": что известно

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Игорь Орел