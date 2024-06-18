Директор энергетических программ "Центра Разумкова" считает, что заявления о деоккупации не подтверждены никакими техническими мероприятиями.

Разговоры о приближении деоккупации Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) – это лишь политические заявления, и не более. Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Глобальный саммит мира приблизил деоккупацию ЗАЭС – это посыл политикам, потребителям информации, но они не подтверждены никакими техническими мероприятиями, никакими действиями российской стороны. Без этого станцию освободить мирным путем невозможно. А российская сторона абсолютно не настроена на это", – подчеркнул Омельченко.

По его словам, в декларации саммита отмечается необходимость вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, но на сегодня это нереально. Россию уже неоднократно призывали вывести войска со станции.

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"Это просто декларация, которая ничего не добавляет нам. Уже было три декларации и три резолюции непосредственно МАГАТЭ с призывами вывода российских войск с Запорожской АЭС и передачи ее под полный контроль Украины, но российская сторона полностью игнорировала эти призывы. Также она проигнорирует и нынешнюю декларацию. Рассчитывать на то, что после данной декларации будут какие-то последствия – это наивно", – подчеркнул директор энергетических программ "Центра Разумкова".

Он добавляет, что Россия не собирается идти ни на какие уступки. Из заявлений Путина понятно, что РФ, наоборот, повышает градус напряжения и хочет захватить все больше территории Украины.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС находится под временной оккупацией России. 4 марта 2022 года, на девятый день российского вторжения в Украину, атомную и тепловую электростанции захватили российские войска.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Глобальный саммит мира, который состоялся в июне 2024 года, приблизил деоккупацию Запорожской атомной электростанции. Военный эксперт Петр Черник также считает, что Российская Федерация вынуждена будет считаться со стратегическими позициями саммита мира, поэтому не исключает, что мировыми усилиями пока удастся вернуть Украине крупнейшую атомную станцию Европы – Запорожскую АЭС.

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