Сейчас станция питается только одной линией электропередачи.

Сегодня, 21 октября, в 12:18 из-за систематических вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики, сейчас станция питается только одной линией электропередачи. Обеспечение внешнего питания станции, что необходимо для ее безопасного функционирования, снова под угрозой.

Отмечается, что в случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, который создает угрозу для радиационной безопасности.

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"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для восстановления линии питания ЗАЭС. Только возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Оккупация Запорожской АЭС - последние новости

1 октября российские захватчики атаковали магистральную подстанцию и обесточили одну из линий питания оккупированной Запорожской атомной электростанции. В Минэнерго назвали атаку "актом ядерного терроризма", отметив, что станция оказалась на грани блэкаута.

20 сентября Генеральная конференция МАГАТЭ 65 голосами одобрила резолюцию "Ядерная безопасность, защищенность и гарантии в Украине". В частности, МАГАТЭ призвала к немедленному выводу военного и другого персонала РФ с территории ЗАЭС и возвращению станции под контроль украинской власти для обеспечения ее безопасности.

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