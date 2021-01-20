Запасы на складах в 5 раз ниже, чем на аналогичную дату прошлого года.

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 13 по 20 января текущего года сократились на 22% – до 465,3 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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В частности, запасы антрацитового угля за указанный период сократились на 14% - до 194,7 тыс. тонн. Запасы угля газовой марки сократились на 27% - до 270,6 тыс. тонн.

Отмечается, что по состоянию на 20 января 2021 года запасы угля на складах ТЭС в 5 раз ниже, чем на аналогичную дату прошлого года (2,4 млн тонн.)

Хронология событий

Ранее в компании "Укрэнерго" заявляли, что в течение 16-20 января 2021 года ожидается значительное снижение среднесуточной температуры воздуха по всей территории Украины в среднем до -17 градусов. Это обстоятельство вызвало сезонное увеличение объемов потребления электрической энергии.

Для прохождения этого сложного периода "Укрэнерго" определило ряд мер для балансировки энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки в часы утреннего и вечернего максимумов потребления.

Ключевыми направлениями являются увеличение производства электроэнергии на ГЭС и ГАЭС, а также повышение уровня нагрузки тепловых электростанций (ТЭС).

19 января 2021 года государственная компания «Укрэнерго» заявила о критической ситуации с запасами угля на складах теплоэлектростанций в связи с наступлением холодов.

По данным компании, по состоянию на 18 января, запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 уменьшились в 5,2 раза - до 487,5 тыс тонн, из них газового угля - в 7,5 раза, до 283,6 тыс тонн, антрацитового - на 44,4%, до 203,9 тыс тон.

Поэтому, начиная с 18 января, включены в работу дополнительно шесть блоков трех ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) на резервном топливе (газ) суммарной мощностью 1200 МВт.

Украина в январе-ноябре 2020 года сократила добычу угля по сравнению с январем-ноябрем 2019 года на 7,8% - до 26,2 млн тонн.

Сокращение импорта угля

Украина в 2019 году сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 7,2% по сравнению с 2018 годом – до 2,816 миллиарда долларов с 3,035 миллиарда долларов.

Украина в январе-декабре 2020 года сократила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 39,6% - до 1,69 миллиарда долларов.

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Автор: Игорь Орел