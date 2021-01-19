В количественном выражении закупки сократились на 22%.

Украина в январе-декабре 2020 года сократила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 39,6% - до 1,69 миллиарда долларов.

Читайте также"Укрэнерго" заявило о критической ситуации с запасами угля на складах ТЭССоответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.

Согласно данным таможни, за отчетный период в Украину было импортировано 16,95 миллиона тонн угля, а годом ранее – 21,8 миллиона тонн (-22%). Крупнейшими поставщиками в указанный период являлись Россия, США и Казахстан.

Импорт угля из России в денежном выражении за 2020 год составил 1,043 миллиарда долларов (61,7%), из США – 480,3 миллиона долларов (28,4%). Из Казахстана Украина импортировала угля на 126,1 миллиона долларов (7,5%). Из других стран было импортировано угля на сумму 40,8 миллиона долларов.

Что этому предшествовало

Украина в 2019 году сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 7,2% по сравнению с 2018 годом – до 2,816 миллиарда долларов с 3,035 миллиарда долларов.

Справка УНИАН

Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

19 января 2021 года Государственная компания "Укрэнерго" - оператор Объединенной энергосистемы страны заявила о критической ситуации с запасами угля на складах теплоэлектростанций в связи с наступление холодов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина