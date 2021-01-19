Украина сократила расходы на закупку импортного угля / фото УНІАН

Украина в январе-декабре 2020 года сократила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 39,6% - до 1,69 миллиарда долларов.

Читайте также"Укрэнерго" заявило о критической ситуации с запасами угля на складах ТЭССоответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.

Согласно данным таможни, за отчетный период в Украину было импортировано 16,95 миллиона тонн угля, а годом ранее – 21,8 миллиона тонн (-22%). Крупнейшими поставщиками в указанный период являлись Россия, США и Казахстан.

Импорт угля из России в денежном выражении за 2020 год составил 1,043 миллиарда долларов (61,7%), из США – 480,3 миллиона долларов (28,4%). Из Казахстана Украина импортировала угля на 126,1 миллиона долларов (7,5%). Из других стран было импортировано угля на сумму 40,8 миллиона долларов.

Что этому предшествовало

Справка УНИАН

  • Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.
  • 19 января 2021 года Государственная компания "Укрэнерго" - оператор Объединенной энергосистемы страны заявила о критической ситуации с запасами угля на складах теплоэлектростанций в связи с наступление холодов.

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Автор: Анна Бредихина