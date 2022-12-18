В компании подчеркнули, что есть высокая вероятность экстренных стабилизационных отключений по всей Украине.

В понедельник, 19 декабря, возможен значительный дефицит электроэнергии в Украине из-за холодной погоды.

Как заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в телемарафоне "Единые новости", есть высокая вероятность экстренных стабилизационных отключений по всей стране.

"Сегодня и завтра дефицит будет значительным из-за снижения температуры. Сейчас уже возобновили свою работу все энергоблоки атомных станций, которые работают на контролируемой территории. Существуют еще ограничения по сетям, которые не могут выдать определенную часть своей мощности из-за последствий ракетных обстрелов. Думаю, что в ближайшее время мы сможем увидеть полную мощность 3 атомных станций в сети. Через один-два дня мы сможем еще увеличить объемы той генерации, которая доступна нашим потребителями", - сказал Кудрицкий.

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Отключение света в Украине: что известно

16 декабря оккупанты выпустили более 70 ракет по Украине, 60 из них сбили силы ПВО. В результате атаки пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Это была девятая по счету масштабная ракетная атака РФ, начиная с начала октября. Сейчас в энергосистеме продолжается процесс восстановления, энергопотребление увеличилось, что повлияло на показатель дефицита мощностей.

Как заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук 18 декабря, украинским энергетикам необходимо две-три недели, чтобы восстановить генерацию электроэнергии после российских атак если нет новых ударов. В стране сейчас ситуация контролируемая.

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