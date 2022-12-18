Дмитрий Сахарук заверил, что ситуация в стране контролируемая.

Украинским энергетикам необходимо две-три недели, чтобы восстановить генерацию электроэнергии после российских атак, если нет новых ударов. В стране сейчас ситуация контролируемая.

"В настоящее время она стабилизируется, генерация постепенно восстанавливается. Уже вышли на номинальную мощность почти все атомные энергоблоки", - заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона.

При этом он указал, что также ведутся работы по восстановлению тепловой генерации.

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"Наши предприятия, наши две станции были значительно повреждены. Одна 15 декабря, другая 16. К счастью, без жертв, но со значительными разрушениями. Мы занимаемся восстановлением. Этим вопросом также занимаются и другие компании, оперирующие теплоэлектростанции", - подытожил представитель ДТЭК.

Кроме того, он сообщил, что в большинстве областей продолжаются экстренные отключения, чтобы стабилизировать систему.

"Если говорить о скором восстановлении, то это в некоторых случаях два-три дня, а в некоторые недели или неделю", - объяснил Сахарук.

По его словам, сейчас энергетики могут лишь стабилизировать систему путем максимального восстановления до того уровня, который дает возможность работать генерации

"Для этого, если нет обстрелов, нужно две-три недели и генерация будет возвращаться к объему, который сейчас возможен", - указал представитель ДТЭК.

В то же время он уточнил, что для полного восстановления, то есть до уровня который был до обстрелов, нужны годы.

Ракетные атаки по Украине - что известно

16 декабря оккупанты выпустили более 70 ракет по Украине, 60 из них сбили силы ПВО. В результате атаки пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Киеве после удара приостановили работу электротранспорта. В столице прибегли к аварийным отключения, а также многие киевляне остались без водыи тепла.

17 декабря гендиректор Yasno Сергей Коваленко рассказал, что ситуация с поставками электроэнергии в Киеве после ракетного удара россиян сложная.

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