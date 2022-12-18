Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине.

В энергосистеме продолжается процесс восстановления, энергопотребление увеличилось, что повлияло на показатель дефицита мощностей.

"По состоянию на 18 декабря продолжается процесс восстановления работы энергосистемы... Объемы потребления электроэнергии увеличились по сравнению с субботой, что повлияло на показатели дефицита в системе. Причина - как повреждение объектов энергетической инфраструктуры во время девятого ракетного удара, так и сезонное снижение температуры", - сообщает НЭК "Укрэнерго".

Так, все подконтрольные Украине атомные станции вышли на плановую мощность. Оккупированная Запорожская АЭС продолжает потреблять электроэнергию для обеспечения безопасного режима остановки блоков.

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"Всем облэнерго доведены лимиты потребления. При их превышении могут быть применены аварийные отключения. Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуем следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго)", - отмечают в компании.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и на электростанциях. Впрочем, погодные условия (усиление морозов, сильный ветер) затрудняют ремонтные работы.

Ракетная атака России 16 декабря - что известно

Утром в пятницу, 16 декабря, РФ в очередной раз массированно атаковала объекты критической инфраструктуры Украины ракетами.

Это была девятая по счету масштабная ракетная атака РФ, начиная с начала октября.

По данным ВСУ, российские войска запустили всего 76 ракет, 60 из которых - сбили украинские защитники.