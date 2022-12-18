Абсурдными месседжами и лживой информацией враг пытается усилить эффект от ракетных ударов, чтобы вызвать возмущение в украинском обществе.

Постоянные попытки россиян вбрасывать фейковую информацию об украинской энергетике свидетельствуют о том, что они проигрывают на всех фронтах.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире информационного телемарафона.

У него спросили, о чем свидетельствуют попытки россиян вбрасывать фейковую информацию об украинской энергетике, в частности, что якобы электроэнергии в Украине не хватает не из-за постоянных ударов по энергетической инфраструктуре, а из-за экспорта электроэнергии за границу.

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"Россияне проигрывают на фронте. Далее россияне начали атаковать украинскую энергосистему, и проигрывают украинской энергосистеме также. Они не способны сделать так, чтобы она была полностью уничтожена, и так, чтобы в Украине была сплошная темнота достаточно долгий период времени. И сейчас они вероятно в отчаянии таком запускают целую серию фейков об энергосистеме. Один из их любимых, что у нас идет экспорт, и поэтому электричества не хватает. Это абсолютная ложь, экспорт у нас прекращен с 11 октября", - подчеркнул Кудрицкий.

Он добавил, что также в медиа пространстве появляются комментарии никому не известных экспертов, которые рассказывают о том, что энергетики неправильно справляются с диспетчеризацией энергосистемы.

"Такие абсурдные месседжи выпускаются в эфир для того, чтобы усилить эффект от обстрелов, чтобы возмутить население. Мы понимаем, что конечная цель россиян в этих обстрелах заключается в том, чтобы украинское общество стало давить на власть, чтобы начать переговоры (с РФ - УНИАН)", - отметил он.

"Мы все понимаем, что этого не произойдет, наша энергосистема выдержит, и наши граждане с пониманием относятся к тем неудобствам, которые, к сожалению, есть из-за ракетных обстрелов", - подчеркнул Кудрицкий.

Отметим, российские пропагандисты распространили фейковое письмо от руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого на Министерство энергетики о якобы "возобновлении экспорта" электроэнергии. Об этом НЭК "Укрэнерго" сообщило в Facebook.

В сообщении отмечается, что "авторы фейка так спешат, что обращаются от "Совета директоров" "Укрэнерго". Хотя у украинского системного оператора есть только наблюдательный совет и правление.

Это очередная неудачная попытка убедить граждан, что энергетики виноваты в перебоях с электричеством, а не девять массированных волн российских атак.

На самом деле экспорт электроэнергии не осуществляется с 11 октября, и это можно увидеть на "информационных площадках европейских сетей".

В "Укрэнерго" призвали соблюдать информационную гигиену и получать информацию из официальных источников - государственных учреждений и компаний.

Ракетные атаки по Украине - что известно

16 декабря оккупанты выпустили более 70 ракет по Украине, 60 из них сбили силы ПВО. В результате атаки пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Как заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук 18 декабря, украинским энергетикам необходимо две-три недели, чтобы восстановить генерацию электроэнергии после российских атак если нет новых ударов. В стране сейчас ситуация контролируемая.

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