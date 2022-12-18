Этот объект "ДТЭК Энерго" уже частично возобновил работу и работает в аварийном экстренном режиме.

Энергетическая компания "ДТЭК Энерго" впервые показала один из важных объектов инфраструктуры, оборудование на котором было серьезно повреждено в результате обстрела РФ.

Как сообщает издание "Радио Свобода", журналисты которого побывали на объекте, сейчас энергетики пытаются отремонтировать поврежденное оборудование. Но уже ясно, что полностью восстановить этот объект, присоединенный ко всей энергетической системе, будет возможным только после завершения войны.

Как рассказывают работники предприятия, когда россияне нанесли удар, был полностью разрушен силовой трансформатор и другое оборудование. Взрывная волна повредила все оконные рамы, поэтому помещения были усеяны стеклом и обломками ракеты.

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После этого удара тысячи потребителей и предприятий остались без электроснабжения и – как следствие – водоснабжение. Восстановить поврежденный трансформатор невозможно, а замену компания ищет по складам бывших стран СССР, но пока найти такой же на рынке не удается.

После обстрела энергетики работали здесь непрерывно, благодаря чему на сегодня этот объект "ДТЭК Энерго" уже частично возобновил работу и работает в аварийном экстренном режиме.

"Мы восстановили, фактически, за сутки циркуляцию воды, за несколько часов электроснабжение на собственные нужды, а впоследствии и для потребителей. Энергетики работали, несмотря на стену пыли. Все вышли на работу. Из-за ракетного удара оборваны шлейфы, разрушен трансформатор. Это очень дорогое оборудование, выгорело в нем все масло, 40 тонн. Потому что попадание было прямое", - рассказывает один из энергетиков компании.

Ремонтные работы здесь продолжаются, но имеющихся специалистов недостаточно – часть из них сейчас в рядах ВСУ. Часть ушедших на пенсию вернулись к работе на "энергетическом фронте".

"Это уникальные профессии, и заменить человека, быстро научить за месяц-два нереально. Это должен быть опыт, навыки, чтобы привлечь такого человека к работе. Работаем в экстренном порядке. Вахтенный персонал чувствует себя на линии фронта. Специалисты сегодня очень нужны. Масштабы повреждений велики", - рассказывает работник предприятия.

Удары РФ по предприятиям ДТЭК

Начиная с середины октября россияне бьют прежде всего по энергетическим объектам в Украине. Как сообщают в ДТЭК, по состоянию на 16 декабря российские захватчики совершили уже 20 ракетных атак по предприятиям компании.

В результате вражеских обстрелов не только энергетические объекты подвергаются разрушениям, но и энергетики находятся в опасности. Среди работников ДТЭК после обстрелов уже были пострадавшие.

Случалось, что из-за ракетных обстрелов России одно из энергетических предприятий ДТЭК отключалось от энергосистемы.

Специалисты ДТЭК убеждены, что российских военных консультируют энергетик. Как они рассказали в комментарии "Радио Свобода", оккупанты знают, куда именно направлять ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы нанести как можно больше вреда украинцам.

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