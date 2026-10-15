Маск сделал новое заявление об отставке Зеленского

Маск призвал президента Украины уйти в отставку.

Американский бизнесмен Илон Маск вновь призвал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку. Об этом он написал в своей сети X.

Маск отреагировал на пост другого пользователя, в котором утверждалось, что якобы сам Зеленский не хочет заканчивать войну, поскольку боится участвовать в предстоящих выборах. Также пользователь заявил, что в случае поражения против Зеленского в Украине возбудят уголовное дело.

Илон Маск отреагировал на этот пост, написав: "Вот так и продолжается эта бойня. Пора Зеленскому уходить".

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Отметим, что это уже не первое подобное заявление Маска о необходимости проведения выборов в Украине. В частности, в конце прошлой недели Маск отреагировал на призыв Трампа о необходимости выборов. Американский миллиардер заявил, что "Зеленский зашел слишком далеко".

Накануне Зеленский обратился к Маску в связи с ограничениями Starlink для Украины. Президент назвал это решение "большой ошибкой, из-за которой гибнут люди".

Призывы к проведению выборов в Украине

Напомним, новая дискуссия о выборах в Украине развернулась после соответствующего призыва президента США Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что якобы Зеленский не хочет заключать соглашение с РФ, а потому Украине нужен новый лидер, который сможет это сделать.

Зеленский отреагировал на этот призыв, заявив, что готов провести выборы, если США договорятся с РФ о 60-дневном перемирии в Украине. Президент также подчеркнул, что одной из ключевых проблем проведения выборов является вопрос безопасности в стране.

Впоследствии Зеленский заявил, что не планирует уходить в отставку. Он также заявил, что ни Маск, ни Трамп не могут выбирать президента Украины. Поскольку это дело исключительно граждан Украины.

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