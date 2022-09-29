Россия, добиваясь отмены санкций из-за войны с Украиной, под разными предлогами сокращает поставки газа в страны Европы.

Авария на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" была спланированной диверсией.

Такое заявление сделала вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера, сообщает ТАСС.

Рибера считает очевидным, что ЧП на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" было диверсией, а также полагает, что за этим стоит Россия.

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Мне кажется, что на данный момент очевидно, что не может быть трех таких трещин в двух подводных газопроводах, если за этим не стоит диверсионная операция", - заявила она. По ее утверждению, это является "явным сигналом того, как президент России Владимир Путин играет в постоянные провокации".

При этом, как сообщает Reuters, Россия уже успела сделать заявление о том, что авария на газопроводе произошла в зоне, контролируемой США.

В то же время, по мнению министра обороны Эстонии Ханно Певкура, инцидентами с утечками на газопроводах "Северного потока" Россия может пытаться отвлечь внимание от Украины. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия хотела бы, чтобы европейские страны, союзники по НАТО занимались своими внутренними делами. Это все для того, чтобы Россия могла спокойно заниматься Украиной" - сказал Певкур.

По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, Россия начала эскалацию постепенно: "Ведь в ближайшие дни должно произойти юридическое, по мнению России, расчленение Украины, и она обещала защищаться всей своей ядерной мощью. И если Россия прибегнет к такой террористической операции, то нам следует подумать о надзоре за своей стратегической инфраструктурой, ведь то, что возможно под водой, может случиться и на земле. Фактически это же и происходит в экономической зоне союзников".

Певкур в свою очередь указал на то, что в какой-то момент газопровод придется чинить, и это потребует охраны.

"А теперь представьте: в один прекрасный день в международных СМИ появляется новость о том, что российские военные корабли направляются к Датским проливам для охраны на время ремонта трубопровода, и, сюрприз-сюрприз, создают там какой-то пузырь ПВО, тем самым закрывая доступ к Балтийскому морю. Россия не делает ни одного шага без стратегического интереса", - предостерег Певкур.

В то же время, как сообщает РБК-Украина, взрывы на газопроводе "Северный поток" позволяют России списать прекращение поставок газа на форс-мажор. В Москве не хотят платить неустойку по контрактам.

Авария на газопроводах сейчас на руку России, и именно она ее организовала, считает директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. "России был нужен форс-мажор, чтобы оправдать невыполнение контрактов по поставкам газа "Газпромом", вот она его и создала", - заявил эксперт.

Как пишет издание, Россия, добиваясь отмены санкций из-за войны с Украиной, под разными предлогами сокращает поставки газа в страны Европы как через "Северный поток -1", так и через Украину, что впоследствии грозит Москве арбитражными разбирательствами из-за невыполнения контрактов.

Директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский считает, что ни о каких природных причинах аварии на газопроводах говорить оснований нет. "Однозначно причиной были сознательные действия. Абсолютно понятно, что это был преднамеренный акт саботажа", - заявил Униговский.

Утечка газа:

26 сентября 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о том, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления.

Ночью давление упало и в трубопроводе "Северный поток - 2", идущего вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря.

В заявлении компании-операторе Nord Stream 2 AG говорится, что причиной неполадки стала дыра в трубе.

ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

27 сентября появилась информация о том, что в районе "Северного потока" прогремели взрывы.

28 сентября лидеры западных стран сделали эмоциональное заявление по "Северному потоку". В тот же день заявление по "Северному потоку" сделали и в ЕС. В СМИ сразу же начала появляться информация о том, что "Северный поток" будет похоронен.

28 сентября в The Times появился материал о том, что Россия несколько недель готовила подрыв газопровода.

В Пентагоне сделали громкое заявление о "Северном потоке".

Остановка "Северного потока":

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".

"Газпром" заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и что оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

Но Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка нефти не должна останавливать работу трубопровода.

"Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", — сообщили в Siemens Energy.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок.

3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

В тот же день, 3 сентября, "Газпром" придумал свежую порцию вранья о "Северном потоке".

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