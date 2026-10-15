В Чернобыле днем ​​заметили лису: ученые рассказали, почему это большая редкость (фото)

С приближением зимы у животного отрастает более густая шерсть, которая поможет пережить морозы.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике днем удалось запечатлеть лису, что бывает нечасто, поскольку животное более активно в сумерках и ночью.

"Пока лес постепенно меняет цвета, у лисы хватает забот. Осень для неё – не время любоваться золотой листвой, а пора готовиться к холодам. Рыжая шкура становится гуще и теплее. С приближением зимы отрастает более густой мех, который поможет пережить морозы. А пушистый хвост – не просто украшение, а настоящая многофункциональная вещь: и для поддержания равновесия, и для сохранения тепла во время отдыха", – рассказали исследователи.

Они отмечают, что охота для этого хищника не прекращается – лиса рыщет в траве, прислушивается к малейшему шороху и выслеживает мелких грызунов. Ведь мыши и полевки – важная часть её рациона, а осенью в природе ещё немало других питательных находок. При этом меняются и маршруты – лиса исследует знакомые тропы, проверяет свою территорию и ищет пищу.

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"Она преимущественно активна в сумерках и ночью, поэтому увидеть её днём – редкое, но вполне возможное приключение", – добавили учёные.

Другие новости о животных в Чернобыльском заповеднике

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике ученые зафиксировали наличие краснокнижных видов рыб, в частности, это вьяз и ерш-носарь. Учёные заповедника провели сбор исследовательского материала, оценили биоразнообразие на контрольных участках рек Припять и Уж, а также собрали данные о размерных и весовых показателях популяций плоскирки, плотвы, клепца, окуня, ляща и верховодки. Вязь и йорж-носар были среди интересных находок предыдущих исследований – это виды рыб, занесенные в Красную книгу Украины.

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