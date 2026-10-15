Вышел тизер финального сезона 'Шершней': когда премьера (видео)

Четвертый сезон популярного сериала стартует 30 ноября 2026 года.

Стриминговый сервис Paramount+ показал тизер четвертого сезона популярного сериала в жанре психологического триллера "Шершни" (Yellowjackets).

В новом сезоне в 1996 году девушки из команды "Шершни", застрявшие в лесу после авиакатастрофы, спешат похоронить свои грехи, прежде чем прибудет помощь, – но у дикой природы есть свои планы относительно того, кто выберется оттуда живым. После возвращения домой их секреты начинают гноиться под все более тяжелым бременем содеянного и того, кем они стали. Тем временем в настоящем двое из "Шершней" готовятся убить одну из своих, в то время как в город возвращается старое знакомое лицо – со своими собственными планами.

К главным ролям в сериале вернутся Мелани Лински ("Два с половиной человека", "Афера Стивена Гласса"), Софи Нелисс ("Юный детектив", "Жертвуя пешкой"), Кристина Риччи ("Семейка Аддамс", "Сонная лощина"), Софи Тэтчер ("Еретик", "Компаньон", "Ее личный ад") и другие.

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Четвертый сезон "Шершней" будет состоять из десяти эпизодов, первый из которых выйдет 30 ноября 2026 года. Этот сезон станет для сериала последним.

"Шершни" – что известно о сериале

Первый эпизод сериала "Шершни" вышел в ноябре 2021 года на американском телеканале Showtime, там же в марте 2023 года стартовал второй сезон. Третий сезон уже выпускался совместно с Paramount+, его премьера состоялась в феврале 2025 года. Четвертый сезон уже полностью перешел под контроль Paramount+. Также в Украине сериал можно посмотреть официально на Netflix.

События сериала разворачиваются в двух временных рамках. В 1996 году школьная команда по женскому футболу попадает в авиакатастрофу, и девушки вынуждены в течение 19 месяцев выживать в диких лесах. Спустя 25 лет призраки прошлого продолжают преследовать выживших.

На данный момент общая оценка сериала на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 92% одобрения от критиков и 65% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинокритики оценили его в 74 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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