США предложили Европе разморозить российские активы, – FT

План представили представители Трампа – Виткофф и Кушнер.

Соединенные Штаты предложили европейским странам разморозить часть российских суверенных активов, замороженных после вторжения Москвы в Украину. Об этом сообщает Financial Times, пишет Reuters.

План представили специальный посланник США Стив Виткофф и Джаред Кушнер – зять президента США Дональда Трампа. Размороженные активы предлагается передать под управление структуры, контролируемой Вашингтоном,

По словам источников издания, эта инициатива якобы должна помочь возобновить мирные переговоры.

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В то же время, по данным FT, европейские представители отклонили этот план.

Смягчение санкций против России

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления санкций в отношении судов "теневого флота", которые транспортируют нефть и нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы.

По данным Reuters, цель этого шага – снижение рекордно высоких мировых ставок фрахта. Говорится, что обсуждение этого вопроса началось почти сразу после того, как Трамп отменил санкции в отношении российского дизельного топлива. По словам представителя властей США, новые дискуссии сосредоточены на возможности разрешить перевозку "легальной нефти" на судах, которые ранее попали под санкции.

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