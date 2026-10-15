Доллар начал дешеветь: курс валют в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,79 грн, а евро – 50,09 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 15 октября, снизился на 7 копеек и составляет 45,30 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,79 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 9 копеек и составляет 50,78 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,09 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,21 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 45,05 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 50,92 грн/евро, а курс продажи – 50,65 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 15 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,98 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,35 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 9 копеек.

Доллар вырос до самого высокого уровня с мая 2025 года на фоне ускорения инфляции в США. Это побудило трейдеров увеличить ставки на то, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки.

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