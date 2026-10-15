Парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт принял соответствующую резолюцию.

Парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт 14 октября принял резолюцию, в которой призвал прекратить военную помощь Украине и отменить санкции против России. Об этом сообщается на сайте местного парламента.

Отмечается, что резолюцию "Мирные переговоры вместо расширения войны в Украине" внесли на рассмотрение ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдН) и левопопулистский "Союз социальной справедливости и экономического здравого смысла" (BSW).

"Экономические санкции против России должны быть немедленно отменены. Финансовая поддержка Украины должна быть немедленно прекращена, если она выходит за рамки гуманитарной помощи. Поставки оружия в Украину должны быть остановлены. Дополнительные военные поставки лишь затягивают войну и повышают риск дальнейшей эскалации", – говорится в документе.

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В заявлении также подчеркивается, что политика санкций, направленных против России, поставки оружия и финансовая помощь Украине якобы потерпели неудачу. Такие действия, по их мнению, не способствуют прекращению конфликта, а наоборот, повышают риск распространения войны на другие государства.

Поэтому депутаты предложили изменить подход и сосредоточиться на дипломатии, а также на "нормализации" отношений между РФ и Германией.

Кроме того, документ содержит требование добиваться нейтрального статуса Украины как одного из элементов долгосрочного мирного урегулирования.

Парламент призвал правительство Саксонии-Анхальт использовать все доступные политические возможности для реализации этих требований. В частности, предлагается выдвинуть соответствующую инициативу в Бундесрате – органе представительства федеральных земель Германии, участвующем в законодательном процессе на общегосударственном уровне.

Партии АдН и BSW, имеющие большинство в земельном парламенте, поддержали резолюцию во время голосования. В то же время депутаты от Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "Зеленых" и Левой партии выступили против документа.

Европейский план для Украины

Ранее СМИ сообщали, что США и европейские партнеры разрабатывают совместную мирную инициативу, которая должна помочь завершить российско-украинскую войну. План предусматривает гарантии безопасности для Украины, финансирование ее восстановления и экономические стимулы для России.

В то же время на фоне скандала с помощью США европейские лидеры пообещали удвоить свою поддержку Украины. В частности, Великобритания пообещала ускоренную военную и экономическую помощь – в том числе новую партию ракет для систем противовоздушной обороны, доказавших свою эффективность против российских дронов.

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