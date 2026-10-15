Иран восстановил мощности крупнейшего газового месторождения после атак США

На восстановленных участках добыча газа уже возобновилась.

Тегеран завершил масштабные ремонтные работы на газовом месторождении "Южный Парс", восстановив поврежденные производственные мощности после атак в ходе войны США и Израиля против Ирана, сообщило иранское издание Fars.

По словам исполняющего обязанности министра нефти страны Хамида Борда, ремонт объектов месторождения, поврежденных во время войны, завершен. Это означает окончание работ по восстановлению мощностей, пострадавших в результате атак.

Ранее заместитель министра нефти по вопросам планирования Ахмад Зерааткар сообщал, что благодаря принятым мерам к концу сентября удалось возобновить работу около 50% поврежденных мощностей "Южного Парса". На восстановленных участках добыча уже возобновлена.

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В то же время запасы топлива для электростанций достигли 90% от необходимого уровня, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ожидается, что восстановление добывающих мощностей "Южного Парса" и увеличение запасов топлива на электростанциях помогут обеспечить стабильное энергоснабжение и сократить разрыв между предложением и спросом на энергию в Иране в течение зимнего периода.

Объекты газового месторождения "Южный Парс", расположенного вдоль побережья Персидского залива, стали одними из энергетических объектов страны, подвергшихся атакам во время войны США и Израиля против Ирана.

Справка УНИАН. "Южный Парс" – крупнейшее газовое месторождение Ирана, расположенное в Персидском заливе, которое является частью крупнейшего в мире газового пласта, простирающегося также на территорию Катара. Оно имеет стратегическое значение для энергетической системы Ирана. Все газовое месторождение, совместное с Катаром, содержит около 50 трлн кубометров газа.

Война в Иране – последние новости

Нефть стремительно дорожала с конца августа на фоне очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке. В начале сентября движение судов через Ормузский пролив сократилось после того, как Иран поразил ракетами нефтяные супертанкеры.

Показатели экспорта нефти из стран Персидского залива в течение половины сентября превышали довоенные уровни. Для достижения этого результата потребовалось больше супертанкеров, перевозящих нефть через Ормузский пролив. По словам специалистов, возможности перевалки нефти с судна на судно в Оманском заливе уже достигли предельного уровня.

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