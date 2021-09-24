С 1 октября в Украине изменятся тарифы на свет, газ, отопление и горячую воду.

С 1 октября 2021 года в Украине будут изменены все основные коммунальные тарифы.

В частности будет изменен тариф на электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.

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Электроэнергия:

С 1 октября 2021 года цена электроэнергии будет снижена для 80% бытовых потребителей и составит 1,44 грн/кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч.

При этом, если домохозяйство использует сверх этой нормы, то все потребленное электричество необходимо будет оплатить по полной цене – 1,68 грн за кВт-ч.

Газ:

С 1 октября 2021 года газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" вводит новый тарифный план "Комфортный сезон", который позволит платить за газ равномерными частями ежемесячно.

Об этом говорится на сайте компании.

Тарифный план будет действовать с 1 октября до 30 апреля.

Цена на газ в тарифном плане составляет 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки), и эта цена зафиксирована на весь отопительный сезон.

Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента - в соответствии с объемом газа, который жильцы конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона (с октября и до конца апреля). В течение семи месяцев клиент платит равномерными частями, а именно - 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа.

Необходимый объем газа в отопительный сезон рассчитывается, учитывая исторические данные об использовании газа конкретным клиентом и в соответствии с его типом потребления. В частности, тип "Приготовление пищи" (50-200 куб. м газа в месяц), "Приготовление пищи и подогрев воды" (150-500 куб. м газа в месяц), а также тип "Отопление" (800-20000 куб. м газа в месяц).

Подключиться на этот тарифный план можно в личном кабинете потребителя, подав заявку.

Клиенты компании могут получить дополнительную скидку в 1% в следующем месяце, если будут оплачивать счета за голубое топливо до 15 числа.

Отопление:

С 1 октября 2021 года в Украине тарифы на отопление увеличатся до 40%, зависимости от населенного пункта.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №859.

Средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла будет на уровне 2151,77−2433,90 грн/м кв.

Горячая вода:

С 1 октября 2021 года согласно постановлению Кабмина №859, средний тариф на горячее водоснабжение будет составлять 109,55−122,17 грн/м куб. в зависимости от типа дома.

Подготовка к отопительному сезону:

Ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев предложил, чтобы для прохождения грядущего отопительного сезона, газ украинской добычи стал социальным и продавался для потребностей теплокоммунэнерго по цене 4 тыс. грн за тысячу куб. м., поскольку рыночная стоимость газа не заложена в тарифах предприятий.

С 20 мая 2021 года прекратило работу обязательство НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.

21 мая 2021 года у президента Украины Владимира Зеленского рассказали, каким будет следующий отопительный сезон.

В начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1,4 млн тонн угля.

14 июня 2021 года советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила о том, что если Россия решит прервать транзит газа через Украину, он значительно подорожает для отечественных потребителей.

6 июля 2021 года "Киевтеплоэнерго" анонсировало повышение тарифов на тепло и горячую воду из-за роста цен на газ.

Автор: Елена Коваленко