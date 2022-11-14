Урсула фон дер Ляйен в очередной раз подчеркнула важность опустошения военной казны страны-агрессора.

Европейский Союз ввел все необходимые инструменты по ограничению цен на российскую нефть, чтобы ускорить опустошение военной казны страны-агрессора РФ.

Как сообщает издание Bloomberg, с соответствующим заявлением накануне выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн. По словам чиновника, Европа "готова" к ограничениям.

Мы ввели все необходимые инструменты в Европейском союзе. Важно не только опустошить военную сундук России, но и очень важно для многих уязвимых стран иметь приемлемый уровень цен – подчеркнула она.

По словам фон дер Ляен, возможный уровень цены ограничения на российскую нефть пока не определен.

Санкции против России и ситуация с нефтью:

Эмбарго Евросоюза на морской импорт российской нефти вступает в силу 5 декабря. В тот же день ЕС и Великобритания планируют запретить своим компаниям осуществлять доставку, финансирование и страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, если цена поставки ниже ограничения.

По данным Bloomberg, в мире формируется "теневой флот" из нефтяных танкеров для перевозок из РФ. В частности, резко возросла торговля танкерами, осуществляемая неизвестными субъектами в Дубае, Гонконге, Сингапуре и на Кипре.

Добавим, что по итогам сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем этого года, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

Вас также могут заинтересовать новости: