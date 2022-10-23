Сейчас резко возросла торговля танкерами, осуществляемая неизвестными субъектами в Дубае, Гонконге, Сингапуре и на Кипре.

В мире формируется "теневой флот из танкеров с неизвестными владельцами для перевозки нефти в интересах России.

Об этом узнало издание Bloomberg

Главный исполнительный директор компании Maersk Tankers с флотом из 170 кораблей, Кристиан Ингерслев сказал, что "если вы посмотрите на то, сколько кораблей было продано за последние шесть месяцев неизвестным покупателям, то станет понятно, что создается флот для того, чтобы перевозить эти грузы".

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По оценкам судостроительного брокера Braemar, для поддержки перевозки Россией 4 млн баррелей в день на Дальний Восток закуплены еще 240 судов - 102 "Афрамаксов", 58 "Суэцмаксов" и 80 очень крупных нефтяных танкеров. Еще в прошлом году они перевозили иранскую и венесуэльскую нефть.

Ануп Сингх, руководитель отдела исследований танкеров Braemar, сказал, что в настоящее время резко возросла торговля танкерами, которая производится неизвестными субъектами в Дубаи, Гонконге, Сингапуре и на Кипре. Многие из них являются старыми судами и попадут в теневой флот, причем некоторые танкеры также поставляет российский судовладелец ПАО "Совкомфлот".

Также Bloomberg прогнозирует всплеск перегрузок с судна на судно. Это связано как с санкционным риском обработки экспорта непосредственно из российских портов, так и с необходимостью перегружать небольшие грузы на более крупные танкеры для дальних рейсов.

Напомним, с 5 декабря начнет действовать эмбарго ЕС на российскую нефть, а с 5 февраля – на нефтепродукты. Издание предположило, что после 5 декабря, Азия, особенно Китай и Индия, несомненно, станут основными направлениями поставок.

Эмбарго на российскую нефть

31 мая президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран ЕС достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Евросоюза до конца этого года.

Евросоюз планирует до 2023 года запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от $40 до $60 за баррель.

3 августа в ОПЕК + нашли способ стабилизировать цены на топливо, а 5 сентября приняли решение сократить поставки нефти. По состоянию на 14 сентября доходы РФ от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

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